Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde trafik havadan görüntülendi

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Tatilin son gününde yollara düşen sürücüler, Anadolu Otoyolu’nun Sakarya geçişi İstanbul istikametinde akıcı trafik oluşturdu. Otoyol havadan görüntülendi.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son günlerine yaklaşılması ile birlikte, memleketlerinden İstanbul ve çevre şehirlere doğru yola çıkan vatandaşlar otoyollarda hareketliliğe neden oldu. Anadolu Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu’nun kesişim noktası olan Sakarya güzergahında, sabah saatlerinde başlayan araç hareketliliği, öğleden sonra da devam etti. Özellikle Anadolu Otoyolu’ndan gelip Kuzey Marmara Otoyolu’na bağlantı sağlanan Hendek-Akyazı bölgesinde, İstanbul istikametinde akıcı trafik oluştu. Güzergah üzerinde görev yapan trafik polisleri, ulaşımın aksamaması ve meydana gelebilecek kazaların önüne geçilebilmesi için denetimlerini artırırken, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız kurallarına uymaları konusunda uyardı.