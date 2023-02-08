Anadolu Üniversitesi'nde toplanan yardımlar deprem bölgesine ulaştı

Anadolu Üniversitesi, iki büyük depremle sarsılan Kahramanmaraş ve çevre illerindeki vatandaşlarımıza temel ihtiyaç malzemeleri gönderebilmek için Eskişehir Valiliği koordinasyonunda seferber oldu.

Depremin hemen ardından Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal başkanlığında düzenlenen koordinasyon toplantısı ile Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı’nda deprem yardım noktası oluşturuldu. 6 Şubat tarihinden beri devam eden kampanya için binin üzerinde üniversite personeli, öğrenci ve vatandaş deprem yardım noktasına yardım bağışlarını getirdi. Hafta içi her gün saat 08.30 ila 20.00 arası toplanan çeşitli yardım malzemelerinin ilk bölümü, Eskişehir Valiliği koordinasyonda deprem bölgesine gönderildi.

“Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum”

Deprem haberinin hemen ardından Valilik koordinasyonunda Öğrenci Merkezinde deprem yardım noktası oluşturulduğunu belirten Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal,” Anadolu Üniversitesi olarak depremzedelerimiz için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Öncelikle bir ayni yardım masası oluşturarak hem personel ve öğrencilerimizden hem de Eskişehir halkımızdan gelecek olan ayni yardımları Valiliğimizin koordinasyonunda ilk günden itibaren toplamaya başladık. Şu an için bine yakın vatandaşımızın yardımları Öğrenci Merkezi Fuaye Alanında oluşturduğumuz alana ulaştı. Dün toplanan yardımları üç kamyon ile deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ivedilikle ulaştırmak için harekete geçtik. Çok şükür ilk yardımları depremzedelere ulaştırdık. Bugün de yine araçlarımız deprem bölgesine yardım malzemelerini ulaştırmak için yola çıkacak. Yemekhanemizden aşçılarımız da bir kamyon yemek malzemesi ile birlikte yola çıktı. Maalesef ülkemiz çok büyük bir afetle karşı karşıya. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm zor zamanlarda olduğu gibi bugün de ülkemiz tek yürek oldu. Yardımlarını ulaştıran tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bir kez daha tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Yardım masası bağış kabulüne devam ediyor

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi fuaye alanında oluşturulan yardım masası aracılığıyla hafta içi her gün saat 08.30 ila 20.00 saatleri arasında toplanan çeşitli yardım malzemelerini, Eskişehir Valiliği koordinasyonunda deprem bölgesine gönderilmeye devam edilecek.