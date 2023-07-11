Anadolu yaban koyunlarının sayısı 800'ü geçti

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, geçmiş yıllarda nesli tükenmekte olan Anadolu yaban koyunları için yapılan koruma ve üretme çalışmaları sonucunda sayılarının 800'ü geçtiğini bildirdi.

Anadolu yaban koyunlarının sayısı 800'ü geçti
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, geçmiş yıllarda nesli tükenmekte olan Anadolu yaban koyunları için yapılan koruma ve üretme çalışmaları sonucunda sayılarının 800’ü geçtiğini bildirdi.

Çokçetin, sosyal medya hesabından Anadolu yaban koyunlarının fotokapana yansıyan görüntülerini paylaşarak, "Yalnızca ülkemize özgü bir tür olup 1960’ların sonlarında nesli tükenmek üzereyken yapılan koruma ve üretme çalışmaları sonucu günümüzde sayıları 800’ü geçti" ifadelerine yer verdi.