Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Grup Müsabakaları Bilecik'te tamamlandı

Bilecik’in ev sahipliğinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton 1. Etap 2. Grup Müsabakaları sona erdi.

İstasyon Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakalara birçok ilden sporcular, antrenörler ve hakemler katılım gösterdi. Turnuva boyunca kıyasıya rekabetin yaşandığı karşılaşmalar, fair-play ruhuyla tamamlandı. Sporcular, hem performanslarıyla hem de centilmenlikleriyle göz doldurdu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, organizasyona katkı sunan tüm sporculara, antrenörlere ve hakemlere teşekkür etti. Demir, "Bu tür organizasyonlar genç sporcularımızın gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduk" dedi.

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlar bir üst tura yükselme hakkı kazandı.