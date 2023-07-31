Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Grup Müsabakaları'nda büyük başarı elde ettiler
Bilecikli Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Grup Müsabakaları'nda büyük başarı elde etti.
Bilecikli Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Grup Müsabakaları’nda büyük başarı elde etti.
Uşak’ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Grup Müsabakalarında Bilecikli 6 sporcu derece elde etti. Onur Gökmen Çivi 176 santimetrede Türkiye 1’inci, Metehan Yılmaz 148 santimetrede, Mehmet Kaan Can 152 santimetrede, Bahadır Kanıpek 168 santimetrede, Durmuş Enes Bağ 172 santimetrede, Ecrin Ece Çelik 152 santimetrede Türkiye 3’üncüsü oldu. Bu sonuçlarla birlikte erkek takımı Manisa’da yapılacak olan yarı finallere katılmaya hak kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik eder başarılarının devamını diledi.