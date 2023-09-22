Anadolujet uçağı toprak zemine saplandı

Anadolujet ‘in Antalya-Perm seferini yapan uçağı inişinin ardından taksi yaparken duramayarak toprak zemine girdi. Toprak zemine çıkan Anadolujet uçağının yolcuları tahliye edildi.

Anadolujet ‘in TK3694 Sefer sayılı Antalya - Perm seferini yapan TC-JGV kuyruk tescilli Boing 737-800 tipi uçağı 6 mürettebat 173 ve 1 bebek yolcusu ile havalandı. Anadolujet uçağı Rusya’nın Perm havalimanına indikten sonra taksi yaparken, bilinmeyen bir nedenden dolayı taksi yolunun sonunda bulunan toprak zemine girdi. Toprak zemine giren uçakta bulunan 6 mürettebat 173 ve 1 bebek yolcu uçaktan tahliye edildi.

Uçağı kurtarma çalışmaları sürüyor

Rusya’nın Perm Havalimanı’na inişinin ardından taksi yaptığı sırada toprak zemine giren Anadolujet uçağının yolcularının tahliyesinin ardından kurtarma çalışmaları başladı. Kurtarma çalışmaları devam ederken Anadolujet yetkilileri olayla ilgili inceleme başlattı.

Türk Hava Yolları Basın Müşüviri Yahya Üstün, kazanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Üstün’ün yaptığı açıklama şöyle:

“ TK3694 Sefer sayılı Antalya - Perm Seferini yapan TC-JGV kuyruk tescilli uçağımız inişini tamamlayıp pisti terk ettikten sonra taksi yolunun dışına çıkmıştır. İniş sonrası uçakta bulunan 173 ve 1 bebek yolcumuz ile 6 kişilik uçuş ekibimiz uçaktan tahliye edilmiş olup herhangi bir sağlık sorunu yaşayan olmamıştır. Olayla ilgili teknik ekiplerimiz araştırma sürecini başlatmıştır.”