Anahtar Parti'nin Silivri İlçe Başkanı Hakan Bayraktar Oldu
Anahtar Parti, teşkilatlanma çalışmalarını sürdürüyor. Yavuz Ağıralioğlu'nun liderliğinde kurulan parti, AK Parti'nin eski yöneticilerinden Hakan Bayraktar'ı Silivri İlçe Başkanı olarak görevlendirdi.
Anahtar Parti, teşkilatlanma çalışmalarını sürdürüyor. Yavuz Ağıralioğlu’nun liderliğinde kurulan parti, AK Parti’nin eski yöneticilerinden Hakan Bayraktar’ı Silivri İlçe Başkanı olarak görevlendirdi.
Bayraktar’ın, yeni göreviyle birlikte ilçedeki siyasi faaliyetlere yön vereceği ve teşkilatlanma sürecini hızlandıracağı öğrenildi. Anahtar Parti’nin Silivri’de nasıl bir yol haritası izleyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.