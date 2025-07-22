Anahtar Parti Silivri'de Sahaya İndi

Vatandaşlarla Birebir Temas

Anahtar Partisi Silivri İlçe Başkanı Hakan Bayraktar, Genel Başkan Yavuz Ağar Alioğlu ve İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Ölçer ile birlikte Silivri ilçe merkezinde saha çalışması gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, vatandaşlarla doğrudan temas kurularak parti çalışmaları hakkında bilgi verildi.

“Silivri'de Güçlü Bir İlgi Gördük”

Programın ardından açıklama yapan Silivri İlçe Başkanı Hakan Bayraktar, “Silivrili hemşehrilerimizle bir araya geldik. Kimi merak etti, kimi sorular sordu, kimi bizi görünce çok sevindi, kimi düşünmek istedi, kimi de doğrudan üye oldu. Ama hepsi mutlu oldu. Tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum,” dedi.

Teşkilat Sahada Güçlü Mesaj Verdi

Ziyaret sırasında Anahtar Partisi Genel Başkanı Yavuz Ağar Alioğlu’nun sahada olması dikkat çekerken, kısa süre önce İstanbul İl Yönetim Kurulu'na giren Tayfun Ölçer’in de programda yer alması, partinin sahaya verdiği önemi gösterdi. Etkinlik boyunca partiye ilgi duyan bazı vatandaşların doğrudan üyelik başvurusunda bulunması, parti adına olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.