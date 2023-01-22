Anaokulu öğrencileri sokak hayvanlarının yem ve su ihtiyacını karşıladı

Bilecik’te bulunan anaokulu öğrencileri sokak hayvanlarının su ve yem ihtiyaçlarını karşıladı.

Anaokulu öğrencileri "Dostlarımız kışın aç kalmasın" adlı projeleri ile sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyacını karşıladı.

Öğrenciler kuşlar için hazırladıkları yemlikleri ağaç dallarına asıyor, kedi ve köpekler için su ve mamaları hayvan dostlarının ulaşabilecekleri yerlere bırakıyorlar. Kış mevsimi bitene kadar bu projeyi devam edeceklerini belirten öğrenciler okul idaresi ve öğretmenler, velilere her zaman yanlarında oldukları için teşekkür ettiler.