Anaokulu Öğrencilerinden Cumhuriyet'in 100. yıl etkinliği

Balıkesir'in Manyas ilçesinde anaokulu öğrencileri Cumhuriyet'in 100. yılında okulun bahçesine fidan diktiler.

Anaokulu Öğrencilerinden Cumhuriyet'in 100. yıl etkinliği
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Balıkesir’in Manyas ilçesinde anaokulu öğrencileri Cumhuriyet’in 100. yılında okulun bahçesine fidan diktiler.

Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde Manyas Nene Hatun Anaokulu öğrencileri okulun bahçesine protokol üyeleri, öğretmenleri ve aileleri ile birlikte hatıra fidanı diktiler. Nene Hatun Anaokulunda, Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü nedeniyle önce öğrenciler tarafından yapılan Cumhuriyet ile ilgili resimler sergilendi, sonrasında ise çeşitli türdeki fidanlar minik eller tarafından toprakla buluşturuldu. Fidanı diken öğrencinin adının yer aldığı plaketler de fidana yerleştirildi. Küçük öğrencilere etkinliğe katılan protokol üyeleri, aileler ve öğretmenleri de yardımcı oldular.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman