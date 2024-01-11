Anaokulu öğrencilerine çeşitli etkinlikler sağlandı

Bilecik’te üniversite öğrencileri ile anaokulu öğrencileri buluştu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi öğrencileri ile Şeyh Edebali Üniversitesi anaokulu öğrencileri buluştu. Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi bölüm başkanı Doç. Dr. Raif Zileli’nin koordinasyonunu sağladığı ve ‘Materyal Geliştirme’ dersi kapsamında öğrencilerin kendi geliştirdikleri projelerin sergilendiği etkinlikte, anaokulu öğrencileri keyifli vakit geçirdi. Organize edilen etkinlik Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesinde gerçekleşti. 60 adet oyun standının bulunduğu etkinlikte her bir anaokulu öğrencisine bir üniversite öğrencisi eşlik etti. Üniversite öğrencileri tarafından ders kapsamında geliştirilen etkinlikler arasında; bak-bul-tak, renkleri bul, mevsimler, trafik ve beceri gibi oyunlar vardı.