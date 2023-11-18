Anaokulu öğrencilerini afetlere karşı bilinçlendirdiler

Sakarya AFAD ekipleri tarafından anaokulu öğrencilerine ‘Afet Farkındalık’ eğitimi verildi.

Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ‘Afet Farkındalık’ eğitimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Erenler ve Geyve ilçelerinde bulunan iki farklı anaokulunda AFAD eğitmenleri tarafından afet farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde, çizgi film eşliğinde afet öncesi-sırası ve sonrasında yapılması gereken doğru davranışlar, afet ve acil durum çantasında bulunması gereken araç, gereç ve malzemeler anlatıldı.