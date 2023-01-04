Anavatan partisi ilk toplantısını gerçekleştirdi
Anavatan Partisi Silivri İlçe Başkanlığı, 2023 yılının ilk istişare toplantısını il Başkanı Mustafa Onur Aydın'ın da katılımıyla gerçekleştirdi.
Anavatan Partisi Silivri İlçe Başkanlığı, Cüneyt Atalar başkanlığında çalışmalarını sürdürüyor. Parti yöneticileri 2023 yılının ilk istişare toplantısını bugün gerçekleştirdi. Toplantıya, Partinin İstanbul İl Başkanı Mustafa Onur Aydın, Teşkilat başkanı Üzeyir Kınık, Silivri İlçe Başkanı Cüneyt Atalar, İlçe Başkan Yardımcısı Burhan Doğan ve Kadın kolları başkanı Emine Arslan ve parti üyeleri katıldı.