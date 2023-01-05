Anayasa Mahkemesi, HDP'nin hazine yardımı bulunan hesaplarına tedbirine bloke konulmasını kabul etti

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) ödenen hazine yardımının kesilmesi talebiyle ilgili Anayasa Mahkemesi’ne yanıt verdi. Anayasa Mahkemesi’ne gönderilen yazıda, HDP’nin terör örgütü PKK ile irtibatının dava sürecinde de devam ettiği belirtildi. Hazine yardımının parti dışı faaliyetlerde kullanılmasının engellenmesi için HDP’nin hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulmasına karar verildi.

HDP’ye bu sene 179 milyonu 10 Ocak’a kadar olmak üzere 539 milyon lira hazine yardımı yapılacaktı.