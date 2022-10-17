Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Muhterem İnce yemin etti

Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Muhterem İnce için AYM Yüce Divan Salonu’nda yemin töreni düzenlendi.

Anayasa Mahkemesi’nin yeni üyesi Muhterem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törende yemin ederek görevine başladı. Törene ayrıca TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve bakanlar katıldı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, konuşmasına Bartın’da yaşanan kazada hayatını kaybeden maden işçilerini anarak başladı. Arslan, "Bartın’da meydana gelen maden kazasında vefat eden işçilerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılara da acil şifalar niyaz ediyorum. Diğer yandan biraz sonra yemin ederek görevine başlayacak olan üyemiz Muhterem İnce’yi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Sayın İnce’nin üyeliğinin şahsı, ailesi, Mahkememiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı olduğunu kendimize hatırlatıyoruz"

Arslan, göreve başlarken yemin ederek anayasal adaleti sağlamanın ön şartının yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı olduğunu hatırladıklarını belirterek, "Anayasa Mahkemesi üyeleri olarak göreve başlarken Anayasa’yı ve temel hakları koruma görevimizi ’her türlü etki ve kaygıdan uzak olarak’ yerine getireceğimize dair yemin ediyoruz. Böylece daha göreve başlarken anayasal adaleti sağlamanın ön şartının yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı olduğunu kendimize hatırlatıyoruz. Korumayı taahhüt ettiğimiz Anayasa, bağımsızlık ve tarafsızlığı yargının vazgeçilmez nitelikleri olarak kabul etmektedir" ifadelerini kullandı.

Arslan konuşmasına şöyle devam etti:

"Gerçekten de yargıya yönelik güven ve inancın sarsılması, bir demokratik hukuk devletinin başına gelebilecek en büyük felaketlerden biridir. Bu sebeple hukukun üstünlüğü anlayışı, yargının bağımsızlığına halel getirecek, tarafsızlığı konusunda toplumu şüpheye düşürecek her türlü tavır ve davranıştan kaçınmayı gerektirmektedir."

"Mahkememiz tüm anayasal hak ve özgürlüklerin korunmasına yönelik önemli kararlar vermiştir"

Anayasa Mahkemesi’nin tüm anayasal özgürlüklerin korunmasına yönelik önemli kararlar verdiğini dile getiren Arslan, "Mahkememiz, bilhassa 10. yılını kutladığımız bireysel başvuruyla birlikte yaşama hakkından ifade özgürlüğüne, adil yargılanma hakkından örgütlenme özgürlüğüne kadar tüm anayasal hak ve özgürlüklerin korunmasına yönelik önemli kararlar vermiş ve vermeye devam etmektedir. Anayasa Mahkemesi, bu süreçte her zaman demokratik hukuk düzeninin yanında olmuş, temel hak ve özgürlükleri korumak için yoğun bir uğraş vermiştir. Bunu yaparken de ne yargısal aktivizme ne de kendini sınırlama yoluna tevessül etmiştir. Mahkememiz istikrarlı bir şekilde bir yandan Anayasa’nın çizdiği sınırları aşmadan, diğer yandan da kendisine tanınan anayasal ve yasa yetkileri kullanmaktan imtina etmeden görevlerini hakkıyla ve hassasiyetle yerine getirmenin çabası içinde olmuştur" ifadelerini kullandı.