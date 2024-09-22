Anayolda ters yönde kilometrelerce son sürat ilerledi

Bursa'da otomobil anayolda ters şeride girdi. Kilometrelerce ters şeritte süratle ilerleyen sürücü kazaya davetiye çıkarırken, o anlar kameraya anbean yansıdı.

Anayolda ters yönde kilometrelerce son sürat ilerledi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’da otomobil anayolda ters şeride girdi. Kilometrelerce ters şeritte süratle ilerleyen sürücü kazaya davetiye çıkarırken, o anlar kameraya anbean yansıdı.

Bursa Yenişehir Yolu üzerinde anayolda ters yöne giren otomobil sürücüsü, geri dönmek yerine ters yönde kilometrelerce ilerledi.

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Diğer sürücülerin uyarılarına rağmen yolundan dönmeyen sürücü ne kendini, ne de başkalarını düşündü.

Şans eseri kazaya karışmayan sürücü yürekleri ağza getirirken, bir süre sonra bağlantı yoluna girip gözden kayboldu.