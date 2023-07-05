Ancelotti, 2024'ten itibaren Brezilya Milli Takımı'nın başına geçecek

Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, Real Madrid’in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti’nin 2024 Copa America’dan itibaren Brezilya Milli Takımı’nı çalıştıracağını duyurdu.

Brezilya Milli Takımı’nı 2024 yılından itibaren Carlo Ancelotti çalıştıracak. Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, 2024 Copa America’dan itibaren milli takımın başına İtalyan teknik direktör Ancelotti’nin geçeceğini açıkladı. Rodrigues, Fluminense’nin antrenörü Fernando Diniz’in 1 yıllığına milli takımı çalıştıracağını da belirtti.

İspanyol ekibi Real Madrid ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 64 yaşındaki Ancelotti, kulüp kariyerinde 4 UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası, birer İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya Ligi şampiyonluğu, 4 UEFA Süper Kupa zaferi, 2 İspanya Kupası, 1 İngiltere Kupası, 1 İtalya Kupası, 2 Almanya Süper Kupası, 1 İtalya Süper Kupası, 1 İspanya Süper Kupası ve 1 İngiltere Süper Kupası kazandı.

20 Haziran 2024’te başlayacak Copa America ile Brezilya Teknik Direktörü olacak Ancelotti, kariyerinde ilk kez milli takım çalıştıracak.