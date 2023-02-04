Andrea Pirlo: 'Borini'yi takımda görmeye devam etmek istiyoruz'

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, adı başka takımlarla anılan Fabio Borini’yi takımda görmeye devam etmek istediklerini belirtti.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Fatih Karagümrük, konuk olduğu MKE Ankaragücü’nü Diagne ile Borini’nin penaltıdan kaydettiği gollerle 2-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, "Önemli bir maçtı. Rakibimizle aynı seviyedeydik. Kazandığımız için çok memnunum. Soğuktan ve zeminden dolayı istediğimiz gibi başlayamadık. Maçın sonrasında toparladık. İyi bir oyunla kazandık. Bizim için önemli bir üç puandı. Uzun bir beraberlik serimiz vardı. Şanssızlıklar yaşamıştık. Bugün kazanmamız bu açıdan önemliydi" dedi.

"Borini’yi takımda görmek istiyoruz"

Pirlo, hakkında transfer iddiaları olan Fabio Borini ile ilgili yöneltilen soruya, "Başka formalarla görmek istemeyiz. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Onu takımda görmek istiyoruz" diye cevap verdi.

Ankaragücü’nün iyi oyunculara sahip ofansif bir takım olduğunu ifade eden İtalyan çalıştırıcı, "Hücumdaki boşluklarını değerlendirmek istedik. Buna uygun pozisyonlara girerek maçı kazandık" diye konuştu.

"Bir maç kaybettikten sonra ne olacağını bilemiyorsunuz"

Maç sonrası görevini bırakan Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan için ise Pirlo, "Futbolda bu tip durumlar yaşanıyor. Bir maç kaybettikten sonra ne olacağını bilemiyorsunuz. Biz de bu yükü bilerek bu sorumlulukları alıyoruz. Üzücü fakat futbolun içerisinde olan bir durum bu. Kendisi için üzüldüm. İyi işler yapıyordu" ifadelerini kullandı.