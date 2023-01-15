Andrea Pirlo'dan kadroda 1 değişiklik
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, son oynadıkları Konyaspor maçına göre Kasımpaşa karşısında 1 değişiklik ile sahaya çıktı.
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, son oynadıkları Konyaspor maçına göre Kasımpaşa karşısında 1 değişiklik ile sahaya çıktı.
Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Fatih Karagümrük, Kasımpaşa’ya konuk oluyor. Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, ligde son oynadıkları Konyaspor maçının kadrosuna göre Kasımpaşa karşısında sahaya sürdüğü 11’de 1 değişikliğe gitti. İtalyan teknik adam, sarı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyen Mbaye Diagne’nin yerine Kazım Kazım’a görev verdi.
Kırmızı-siyahlılar, Kasımpaşa karşısına şu 11 ile çıktı:
“Batuhan Şen, Davide Biraschi, Rayyan Baniya, İbrahim Dresevic, Levent Mercan, Magomed Ozdoev, Matteo Ricci, Otabek Shukurov, Ebrima Colley, Kazım Kazım ve Fabio Borini"