Andrea Pirlo'dan kadroda 3 değişiklik

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Galatasaray karşısına son oynadıkları Ümraniyespor maçının 11’ine göre kadroda 3 değişiklik ile sahaya çıktı.

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray’ı ağırlıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan müsabakada Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, son oynadıkları Ümraniyespor maçının 11’ine göre kadroda 3 değişik ile sahaya çıktı.

İtalyan teknik adam; Lawrence, Ozdoev ve Kerim Frei yerine Adnan Uğur, Otabek Shukurov ve Mbaye Diagne’yi 11’de sahaya sürdü. Kırmızı-siyahlılar, Galatasaray karşısına şu 11 ile çıktı:

“Viviano, Biraschi, Caulker, Dresevic, Caner, Jimmy, Shukurov, Adnan, Kouassi, Borini ve Diagne”