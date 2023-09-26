Andrea Pirlo'nun Sampdoria kariyeri iyi başlamadı

Fatih Karagümrük ile yollarını ayırdıktan sonra İtalya Serie B ekibi Sampdoria’nın başına geçen Andrea Pirlo, yeni takımıyla çıktığı ilk 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.

Fatih Karagümrük’ün eski teknik direktörü Andrea Pirlo, Sampdoria kariyerine istediği başlangıcı yapamadı. 2022-2023 sezonunun bitimine 3 hafta kala Karagümrük ile yollarını ayıran ve ardından yaz transfer döneminde İtalya Serie B ekibi Sampdoria’nın teknik direktörlük koltuğuna oturan Pirlo, yeni takımıyla çıktığı 6 lig maçında sadece 1 galibiyet alabildi.

Sezona 2-1’lik Ternana galibiyeti ile başlayan Pirlo’nun öğrencileri, ilk haftadan sonra oynadığı hiçbir maçı kazanamadı. Mavi-beyazlılar, ligin 2. haftasında Pisa’ya 2-0, 3. haftada Venezia’ya 2-1 mağlup oldu. Dördüncü haftada Cremonese ile 1-1 berabere kalan Sampdoria, beşinci haftada da Cittadella’ya 2-1 yenildi. Ligin son haftasında Parma karşısında da 1-1’e razı olan İtalyan ekibi, topladığı 5 puanla 15. sırada yer aldı. Andrea Pirlo’nun öğrencileri, bu maçlarda 6 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü.

Karagümrük ile 34 maçta 11 galibiyet almıştı

Geçen sezon Fatih Karagümrük’ün başında 34 resmi müsabakaya çıkan Pirlo, bu maçlarda 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 mağlubiyet almıştı. Pirlo yönetimindeki Karagümrük, bu karşılaşmalarda 77 gol bulurken, filelerinde 70 gole ise engel olamadı. 44 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, İstanbul temsilcisi ile maç başına 1.29 puan ortalaması yakalamıştı.

Öte yandan geçen sezon Fatih Karagümrük’te forma giyen ve sezon başında Sampdoria’ya transfer olan Fabio Borini ile Matteo Ricci, beklenen katkıyı sağlayamadı. Mavi-beyazlılarda 5 maça çıkan Borini, 2 asist yaparken, 4 karşılaşmada oynayan Ricci ise gol ya da asist üretemedi.