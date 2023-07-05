Angel Di Maria, Benfica'ya geri döndü
İtalyan ekibi Juventus'tan ayrılan 35 yaşındaki Arjantinli yıldız Angel Di Maria, eski kulübü Benfica'ya geri döndü.
İtalyan ekibi Juventus’tan ayrılan 35 yaşındaki Arjantinli yıldız Angel Di Maria, eski kulübü Benfica’ya geri döndü.
Portekiz ekibi Benfica, eski oyuncusu Angel Di Maria’yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Benfica, Real Madrid, Manchester United, Paris Saint Germain ve Juventus gibi dev kulüplerde futbol oynayan Di Maria, kariyeri boyunca 717 maça çıkarken, 162 kez fileleri havalandırdı, 253 de asist üretti.