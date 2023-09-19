Angelino: 'En iyilerine karşı kendimizi test etmek istiyoruz'

Galatasaray’ın İspanyol futbolcusu Angelino, Kopenhag maçı öncesinde yaptığı açıklamada, "Çok güçlü bir takımız. Büyük bir ailenin parçasıyız. Avrupa’nın en iyisi ile oynamayı dört gözle bekliyoruz. Her maçta elimizden gelenin her şeyi vereceğiz. Buraya gelene kadar zor maçlar vardı. Taraftarımızın da desteğiyle Şampiyonlar Ligi’ndeyiz. En iyilerine karşı kendimizi test etmek istiyoruz" dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında yarın saat 19.45’te Danimarka takımı Kopenhag ile karşılaşacak. Bu müsabaka öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray’ın İspanyol futbolcusu Angelino, "Bizim için, kulübümüz için çok önemli bir şey Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olmak. İyi bir şekilde hazırlandık. Aklımızda da bir plan var. Umarım bunu da sahada en iyi şekilde gösteririz" diye konuştu.

Takıma adaptasyonuyla ilgili de konuşan İspanyol futbolcu, "İlk günden beri beni çok iyi şekilde karşıladılar. Birkaç İspanyolca konuşan arkadaşım var. Her gün birbirimize alışıyoruz. Önümüzdeki günlerde de her şey daha iyi olacak. Burada olduğum için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

4’lü savunma oynamayı sevdiğini ifade eden 26 yaşındaki futbolcu, "En iyi sezonumda arkada 4’lü oynadığım zaman geçirmiştim. Son 3.5 senedir arkada 3’lü şekilde oynuyoruz ama Şampiyonlar Ligi’nde her takım çok zorlu. İyi konsantre olmam ve hata yapmamaya çalışmam lazım. Bunun da farkındayım" dedi.

Grup hakkında da konuşan Angelino, "Galatasaray’ın tarihini düşünecek olursak herkese karşı mücadele etmemiz gerekiyor. Şu anda çok iyi bir takımımız var. Ben dahil birçok yeni oyuncu geldi. Çok güçlü bir takımız. Büyük bir ailenin parçasıyız. Avrupa’nın en iyisi ile oynamayı dört gözle bekliyoruz. Her maçta elimizden gelenin her şeyi vereceğiz. Buraya gelene kadar zor maçlar vardı. Taraftarımızın da desteğiyle Şampiyonlar Ligi’ndeyiz. En iyilerine karşı kendimizi test etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İspanyol futbolcu son olarak Kerem Aktürkoğlu ile iyi anlaştıklarını belirterek, uyumlarının daha da iyi olacağını söyledi.