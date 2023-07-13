Angelino: 'Taraftarımızla bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum'

Galatasaray’ın yeni transferi Angelino, imza törenin ardından yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı taraftarlarla bir araya gelmek için sabırsızlandığını söyledi.

İspanyol sol bek Angelino, sözleşmeye imza attıktan sonra Galatasaray Televizyonu’na açıklamalarda bulundu.

26 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

“Harika bir duygu. Epey bir süredir bu günün gelmesini bekliyordum. Şimdi de bir an evvel takım arkadaşlarımla tanışmak ve güzel bir sezon geçirmek için sabırsızlanıyorum. Transferimde kesinlikle Erden Bey’in bana olan yaklaşımı etkili oldu. Özellikle Barselona’ya gelip beni ziyaret etmesi, ilk tanıştığımız andan itibaren bana olan yaklaşımı benim zaten karar vermemi çok kolaylaştıran bir etken oldu. Taraftarımızla bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum. Onların ne kadar büyük olduğunu biliyorum. Bir an evvel onların önünde oynamak istiyorum.”