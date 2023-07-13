Angelino, Galatasaray'da

Sarı-kırmızılı kulübün transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Jose Angel Esmoris Tasende ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1.500.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcunun şarta bağlı satın alma bedeli 6.000.000 Euro’dur.

Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 2.300.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir."

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Hoffenheim’da forma giyen Angelino, ligde 33 maçta görev alırken, 9 da asist yaptı.