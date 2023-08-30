Angelino ilk golünü attı

Galatasaray'ın İspanyol sol beki Angelino, Molde maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.

Angelino ilk golünü attı
Editör
EditörEditör
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Galatasaray’ın İspanyol sol beki Angelino, Molde maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında sahasında Norveç ekibi Molde ile mücadelede eden Galatasaray’ın ikinci golü ve galibiyet golünü İspanyol futbolcusu Angelino kaydetti. Angelino’nun mücadelenin 90+3. dakikasında ceza sahası dışı sağından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak baraja da çarparak ağlara gitti.

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Yaz transfer döneminde takıma katılan 26 yaşındaki futbolcu böylece sarı-kırmızılılardaki ilk golünü attı.

Maça 11’de başlayan Angelino 90 dakika sahada kaldı.