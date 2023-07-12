Galatasaray’ın transfer görüşmelerine başladığı Angelino, İstanbul’a geldi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, RB Leipzig’ten Jose Angelino’nun 1 yıllığına kiralanması için başlattığı görüşmeler sonrası oyuncu İstanbul’a geldi.

Almanya’dan özel uçakla gelen Angelino, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden İstanbul’a giriş yaparken, karşılamaya sarı-kırmızılı taraftarlar da geldi. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur de oyuncu ile birlikte uçaktan indi. Pasaport işlemlerinin ardından tezahüratlar eşliğinde havaalanı kapısından çıkış yapan Angelino, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Burada olduğum için çok mutluyum, oynamak için sabırsızlanıyorum. Umarım hep beraber güzel bir sezon geçiririz” ifadelerini kullandı.

Başarılı oyuncu daha sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı. Angelino, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atması bekleniyor.

2022-2023 sezonunda kiralık olarak Hoffenheim forması giyen 26 yaşındaki sol bek, 35 resmi maçta 1 gol, 12 asistlik performans sergiledi.