Aniden yola çıkan 6 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

Bilecik'te aniden yola fırlayan 6 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.

Aniden yola çıkan 6 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı
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Bilecik’te aniden yola fırlayan 6 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.

Aşınan bilgilere göre; Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Çalış Sokak istikametinden Edebali Sokak istikametine seyir halindeki Batuhan K. idaresindeki 11 ER 130 plakalı otomobilin önüne aniden bir çocuk atladı. Sürücü aracını durduramayarak, 6 yaşındaki T.E.B.’ye çarptı. Yere düşen ve hafif şekilde yaralanan çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.