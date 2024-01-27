Aniden yola fırlayan başıboş inek ve buzağıya kamyonet çarptı

Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen kazada, aniden yola çıkan başıboş inek ve buzağıya kamyonet çarptı.

Alınan bilgiye göre, Dr. Ahmet Sadık Köprülü Kavşağı istikametinden Sanayi Kavşağı istikametine giden 22 AS 604 plakalı kamyonet, Keşan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği yakınlarına geldiği sırada, aniden yola fırlayan başıboş inek ve buzağıya çarptı. Kamyonetin çarptığı inek yara alarak kaza yerinden kaçarken, buzağı ise telef oldu.

Yaralananın olmadığı kaza ile ilgili ihbar üzerine kaza yerine polis sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından telef olan buzağı, kepçeyle alınarak gömüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.