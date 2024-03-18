Anıtkabir'de 18 Mart Şehitlerini anma töreni düzenlendi

Ankara Valiliği, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir’de tören düzenledi.

Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’de tören düzenlendi. Ankara Valiliği tarafından Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir’de tören düzenlendi. Düzenlenen törene Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, il protokolü ve askeri heyet katıldı.

Tören heyeti Aslanlı Yol’dan yürüyerek Anıtkabir’e geldi. Vali Şahin, Atatürk mozolesine çiçek bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçildi. Ankara Valisi Vasip Şahin burada Anıtkabir Özel Defteri’ni doldurdu. Vali Şahin deftere şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü’nün yıl dönümünde vatanımızın her sathında canlarını ve kanlarını gözlerini kırpmadan feda eden aziz şehitlerimizi anmak için huzurundayız. Büyük bir coşku ve heyecanla 109. yıl dönümünü idrak ettiğimiz bu kutlu zafer; ecdadımızın, önderliğinizde yazdığı muhteşem bir kahramanlık destanıdır. Tüm zorluklara ve imkansızlıklara rağmen, kahraman milletimiz, işgalciler karşısında ’Çanakkale Geçilmez’ diye haykırarak tarihin gördüğü en büyük direnişlerden birine imza atmıştır. Türk milleti tarih boyunca var olma mücadelesinden hep başarıyla çıkmıştır ve günümüzün güçlü ve saygın Türkiye’sinin temelinde şanlı mücadele ve zaferler yatmaktadır. Tüm dünya bilmelidir ki tarih boyunca nice fedakarlıklar, nice badireler atlatan yüce Türk milleti dün olduğu gibi bugün ve yarın da vatanın bölünmez bütünlüğü söz konusu olduğunda her türlü fedakarlığı yapmaya hazırdır. Şahsınızda, tüm gazilerimizi ve vatan topraklarını kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun.”