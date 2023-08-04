Anız, orman, ürün yangınları ve kuraklık masaya yatırıldı

Tekirdağ’da Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurumlar anız, orman,ürün yangınları ve kuraklıkla ilgili düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurumların yöneticileri ile koordinasyonu sağlamak amacıyla, Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal Başkanlığında Tekirdağ İl Tarım ve Müdürlüğünde istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Tekirdağ’da yaşanan anız, ürün ve orman yangınları, tarımsal üretimin planlanması çalışmaları, kuraklık, tarım sektörü ve kurumlar arasında yapılan çalışmalar gibi ana başlıklarda değerlendirmelerde bulunuldu. Değerlendirme toplantısında bu tür yangınlara ve kuraklığa karşı alınması gereken önlem ve alınması gereken tedbirler konuşuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü yanında, Tekirdağ Orman İşletme Müdürü, Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ Şube Müdürü, Tekirdağ TMO Baş Müdürü, DSİ 113. Şube Müdürü, TARSİM Bölge Müdürü ve Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı katıldı.