Anız ve ağaçlık alan yangınına TOMA'lı müdahale

Tekirdağ Çorlu'da anız ve ağaçlık alanda çıkan yangın polis TOMA'sı tarafından söndürüldü.

Anız ve ağaçlık alan yangınına TOMA'lı müdahale
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Tekirdağ Çorlu’da anız ve ağaçlık alanda çıkan yangın polis TOMA’sı tarafından söndürüldü.

Olay, gündüz saatlerinde Esentepe Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Yol kenarındaki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen yangın daha sonra anız tarlasına sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekip sevk edildi.

Yangın itfiaye ve Çorlu Çevik Kuvvet grubuna ait TOMA aracının müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.