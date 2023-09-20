Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde çıkan anız yangını büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Dodurga beldesi Camili mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. İhbarı alan Dodurga Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine intikal ederek yangına müdehale etti. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alınarak kısa sürede söndürüldü.Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, anız yangınının söndürülmesi konusunda büyük gayret sarf eden itfaiye ekipleri ve Dodurga Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti.