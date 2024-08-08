Anızdan ormana ve ayçiçeği tarlasına sıçrayan yangın söndürüldü

Edirne’de anız yangını ormana ve ayçiçeği tarlasına sıçradı. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülerek kontrol altına alındı.

Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli köyünde bir tarlada anız yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, ormana ve ayçiçeği ekili tarlalara sıçradı. Dumanları gören köy halkının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülerek kontrol altına alındı. Çok sayıda ağaç ve ayçiçeğinin zarar gördüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.