Anka hastanesinde tedavisi biten 122 depremzede taburcu edildi

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan iki depremden yaralı olarak kurtulan ve Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’ne getirilen 137 depremzededen tedavisi tamamlanan 122’si taburcu oldu.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremler sonrası çok sayıda bina yıkıldı. 31 binden fazla kişi hayatını kaybederken binlerce kişi de yaralandı. Bölgeyi etkileyen felakette, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi deprem bölgesinden gelecek olan yaralılar için acil ve yoğun bakım servisi depremzedeler için hazır hale getirilirken, mevcut kapasite de artırıldı.

ANKA Hastanesi Genel Müdürü Dr. Av. Cengiz Bayram, “Deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. ANKA Hastanesi olarak vatandaşlarımızın yanında olduğumuzun bilinmesini isteriz. Hastanemizde tüm branşlarda sağlık ihtiyacı için hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Bir daha böyle bir felaketin yaşanmamasını umuyor, deprem felaketinin yaralarını birlik ve beraberlik içinde saracağımıza yürekten inanıyoruz. Bu süreçte fedakarca, büyük bir dayanışma içince çalışan AFAD ve tüm destek arama kurtarma ve yardım ekipleri, hekimler, sağlık çalışanları ile gönüllü vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.