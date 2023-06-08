Anka Radyo'da bir ilk

Kahramankazan Belediyesi’nin bünyesinde kurduğu ve kısa zamanda büyük bir kitleye ulaşan Anka Radyo, bir ilke imza atarak Hamdiye Ünlü İlkokulu’nda düzenlenen ses yarışmasını yerinden canlı olarak yayınladı.

Kahramankazan Hamdiye Ünlü İlkokulu’nda çocuklar için ses yarışması düzenlendi. Bir Kahramankazan Belediyesi markası olan Anka Radyo, miniklerin heyecanına ortak olarak, düzenlenen ses yarışmasını canlı olarak yayınladı. “Kahramankazan’ın sesi sloganıyla” hizmet veren ve yoğun bir talep gören Anka Radyo, yarışma boyunca da yoğun ilgiyle karşılaştı. Oldukça dikkat çeken yarışmada çocukların tatlı heyecanları kameralara yansırken, radyo dinleyicisi de bu heyecana ortak oldu.

Miniklerin heyecanlarına ortak olduklarını söyleyen Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Okullarımızda düzenlenen bu tür etkinlikler, çocuklarımızın hem eğitim hem kültürel alanda kendilerini geliştirmelerini ve özgüven kazanmalarını sağlıyor. Bizler de her zaman eğitime sonsuz destek vereceğiz. Düzenlenen bu etkinlikte de Kahramankazan Belediyesi olarak bir ilke imza attık ve yavrularımızın katıldığı ses yarışmasını bünyemizde kurduğumuz Anka Radyo üzerinden canlı olarak yayınladık. Anka Radyo dinleyicileri de miniklerin heyecanlarına dinledikleri yerlerden ortak oldular. O güzel seslerini ve heyecanlarını çok daha geniş kitlelere duyurmuş oldular. Hepsini kutluyorum. Bu yarışma vesile olsun, tüm öğrencilerimizi radyomuzu gezmeye, ziyarete bekliyoruz” diye konuştu.