Anka Spor Emin Adımlarla Zirveye Yürüyor

25-28 Eylül tarihleri arasında Bağcılar Çok Amaçlı Spor Kompleksi’nde düzenlenen İstanbul Minikler 3. Bölge Taekwondo Şampiyonası’na katılan Silivri Anka Spor Kulübü, 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak turnuvaya damgasını vurdu.

Altın Madalya: Emin Kayaklı, Ümeya Demir

Gümüş Madalya: İlyas Kaya Çetiner

Bronz Madalya: Mustafa Salih Erdoğan

Ankara’da düzenlenen Türkiye Minikler Şampiyonası’ndan henüz dönen Anka Taekwondo Takımı, ayağının tozuyla katıldığı İstanbul Şampiyonası’ndan da madalyalarla döndü.

Başkan Saraç: “Hedefimiz Dünya Şampiyonluğu”

Kulüp Başkanı Kadir Saraç, başarıyla ilgili yaptığı kısa açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kurulduğu günden bu yana başarıdan başarıya koşan Anka’nın sporcuları, bu başarılarına bir yenisini daha ekledi. Hedefimiz milli takım, hedefimiz Avrupa, hedefimiz dünya şampiyonası. Bu yolda emek veren tüm hocalarımıza, desteğini esirgemeyen velilerimize ve tüm destekçilerimize teşekkür ediyorum.”

Silivri’yi gururlandıran Anka Spor Kulübü, genç sporcularıyla Türk taekwondosunun geleceğinde söz sahibi olmaya devam ediyor.