Ankara 15. İdare Mahkemesi Başpehlivan Cengiz Şimşek'in cezasında yürütmeyi durdurma kararı verdi

Ankara 15. İdare Mahkemesi, 1 yıl hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan 2022 Yılı Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'le ilgili alınan kararlara ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Ankara 15. İdare Mahkemesi Başpehlivan Cengiz Şimşek'in cezasında yürütmeyi durdurma kararı verdi
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Ankara 15. İdare Mahkemesi, 1 yıl hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan 2022 Yılı Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek’le ilgili alınan kararlara ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Doping kontrol adres bildirimlerini yapmadığı gerekçesiyle 1 yıl hak mahrumiyeti alan Başpehlivan Cengizhan Şimşek’e mahkemeden sevindirici haber geldi. Mahkeme, Şimşek’in itirazı üzerine yapılan inceleme sonucu yürütmenin durdurulması yönünde karar aldı.

Tahkim Kurulu, 1 yıl hak mahrumiyeti alan 2022 Yılı Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek’in, 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren elde ettiği tüm derecelerin iptaline, kazandığı ödül, kemer ve madalyaların iadesine karar vermişti.