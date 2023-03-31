Ankara Adliyesi personelleri depremzede ailelerle iftarda bir araya geldi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, adliye personeli ile deprem bölgesinden başkente gelen aileler için iftar programı düzenledi.

Ankara Adliyesi Personel Yemekhanesinde düzenlenen programa, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Çiftci, başsavcı vekilleri, hakimler, savcılar, adliye personelleri ile depremden sonra Hatay’dan gelen aileler katıldı.

Yemeğin ardından konuşan Başsavcı Akça, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu yıl buruk bir iftar programı düzenlediklerini belirtti. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara şifa dileyen Başsavcı Akça, depremin etkisinin silinmesi ve yaşam alanlarının yeniden kurulması için devletin bütün imkanlarını seferber ettiğini söyledi.

"Özellikle depremden etkilenen kardeşlerimizi unutmamalıyız"

Kardeşlik duyguları önceki günlere göre daha üst seviyelere çıkartılması gerektiğini vurgulayan Akça, "Bu güzel ve bereketli günlerin bizlere sunduğu manevi atmosferden en iyi şekilde yararlanmalı, kardeşlik duygularımızı önceki günlere nazaran daha üst seviyelere çıkarmalıyız. Özellikle depremden etkilenen kardeşlerimizi unutmamalıyız. Devletimiz, ilk günden beri her türlü ihtiyacı anında karşılıyor. Bizler de bu noktada bize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı personelinin depremin hemen sonrasında bölgeye giderek adli işlemlerin yürütülmesine destek verdiğini söyleyen Başsavcı Akça, bu kapsamda aralarında savcı, bilirkişi, kalem müdürleri, katip ve mübaşirlerin de bulunduğu yüzlerce kişinin gönüllü olarak görev aldığını aktardı. Deprem bölgesinden gelen ailelerle yakından ilgilenen Başsavcı Akça, programın sonunda çocuklara hediye verdi.