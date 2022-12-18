Ankara Balık Hali esnafı yeni yerinden memnun

Yenimahalle Toptancı Hali içerisinde yer alan ve yıllardır yenilenmeyi bekleyen balık halini yeniden ayağa kaldıran Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkente modern ve konforlu bir tesis kazandırdı.

Yenimahalle Toptancı Hali içerisinde yer alan yaklaşık 10 bin metrekare arsa üzerine 14 dükkan ve 235 metrekarelik bir soğuk hava deposu Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edildi. Aynı zamanda, balıkların satış anına kadar taze kalabilmesi için dükkanlara kendilerine ait soğuk hava depoları yapılırken, alanda 46 araçlık da bir otopark inşa edildi.

Yenilenen balık halinden esnafın çok memnun olduğunu belirten ABB Toptancı Hal Şube Müdürü Fatih Aydemir, “Modern, hijyenik ve günün koşullarına göre yapılan halimiz Ankara halkına hizmet ediyor. Esnaf daha önce sosyal donatıları az olan bir halde çalışıyordu. Ama şu an esnaf sıcak su, doğal gaz ve sosyal donatıların olduğu modern bir yapıda çalışıyor. Balık hali her gün yıkanıyor. Sağlıklı ve hijyenik koşullarda balık yiyebilme konusunda bu yıl Ankara halkı çok şanslı” diye konuştu.

“Türkiye’nin en güzel balık hali burası oldu”

Esnaf Menderes Soysalcı ise dükkanların çok güzel ve temiz olduğunu söyleyerek, “Bu konuda güzel bir hizmet verildi bize. Türkiye’nin en güzel balık hali burası oldu. Daha önce gecekondu gibiydi” dedi.

Yenilenerek hizmete açılan balık halinin tezgahlarında hareketlilik devam ederken, satışlarını yeni yerlerinde gerçekleştiren balıkçılar da hijyenik ve sağlıklı koşullarda çalışmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Cafer Söylemez, “Şu an İstanbul, İzmir, Bursa ile bağlantımız olduğu için oralardaki halleri de gezdik ancak en kaliteli, en modern hal Ankara Hali. Konfor olarak, banyodan ısınma sistemine kadar güzel bir tesisimiz oldu. Sezon da çok bereketli gidiyor” diye konuştu.