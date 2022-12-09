Ankara Barosu: 'Mamak Belediyesi'nin ilgili çalışanları ve yetkilileri başta olmak üzere suç duyurusunda bulunacağız'

Ankara Barosu, Mamak’ta bulunan hayvan bakımevlerindeki iddialarla ilgili belediyenin ilgili çalışanları ve yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Ankara Barosu, Mamak’ta bulunan hayvan bakımevleri hakkındaki iddialarla ilgili basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu ile birçok avukat katıldı. Avukatlar adına açıklama yapan Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi Berkay Başer, Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Divan üyelerinden Tuğba Gürsoy’un barınağı ziyaret etmek isteğini ve belediye çalışanlarınca aracının önünün kesildiğini söyleyerek, "Ankara Barosu’na Mamak Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi görevlilerince 5199 sayılı Kanun’a aykırı toplama yapıldığı, yapılan toplama sırasında bir köpeğin toplama aracında, iki köpeğinse aracın yanında kanlar içinde hareketsiz bir biçimde yattığı yönünde ihbar ulaşmıştır. Ankara Barosu Başkanlığınca görevlendirilen Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Divan üyelerinden ilk olarak Merkez Başkanı Tuğba Gürsoy gerekli inceleme ve tespitleri yapmak üzere olay yerine gitmiş, orada bulunmakta olan belediye görevlilerine bulunma amacı ve görevini anlatmış, olayla ilgili bilgi almak istediğini belirtmiştir. Toplamayı yapan belediye çalışanları ise bu durumu görmezden gelerek usule aykırı toplama faaliyetine devam etmiştir. Bu esnada meslektaşımız Tuğba Gürsoy, belediye toplama araçlarındaki belediye çalışanlarının sokaktaki köpekleri küpeli ve küpesiz ayırt etmeksizin rastgele biçimde uyuşturucu iğne kullanılmak suretiyle atış yaparak toplandıklarını görmüş, küpeli köpeklerin toplanmasının yasaya aykırı olduğu uyarısında bulunmuştur. Akabinde meslektaşımızın olay yerine geldiği aracının önü belediye çalışanlarınca kesilerek hürriyetinden yoksun kılınmıştır. Olaya ilişkin video kayıtları tarafımızda mevcuttur" dedi.

"Mamak Belediyesi’nin ilgili çalışanları ve yetkilileri başta olmak üzere suç duyurusunda bulunacağız"

Ankara Barosu Merkez Başkan Yardımcısı Rıza Güven’in Mamak Belediyesi çalışanlarınca darp edildiğini ve buna ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyen Başer, "Söz konusu hukuka aykırılıkların Belediye çalışanlarınca ısrarla devam ettirilmesi akabinde merkezimizin diğer divan üyeleri Belediye’ye ait Geçici Hayvan Bakımevi’ne gitmiş, ancak Belediye tarafından hiçbir dayanağı olmaksızın içeriye alınmamışladır. Bununla da yetinilmeyerek Ankara Barosu adına görevini ifa eden Merkez Başkan Yardımcılarımızdan Rıza Güven Taştekin, Belediye çalışanlarınca darp edilmiştir. Söz konusu darp eylemine ilişkin de video kayıtları tarafımızda mevcuttur. Yaşanan bu vahim olaylar neticesinde Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi olarak Mamak Belediyesi’nin ilgili çalışanları ve yetkilileri başta olmak

üzere mevzuata aykırı fiillerden sorumlu kişi ve kurumlar hakkında bugün suç duyurusunda bulunup, yasal süreci başlatacağımızı bildiririz" ifadelerini kullandı.