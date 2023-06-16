Ankara Barosu: 'Meslektaşımız Avukat Belen Nesil Coşğun ateşli silahla yaralanma sonucu hayatını kaybetmiştir.'

Ankara Barosu Avukat Belen Nesil Coşğun’un ateşli silahla yaralanma sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ankara Barosundan olayla ilgili yapılan açıklamada, “15.06.2023 tarihinde öğle saatlerine doğru meslektaşımız Avukat Belen Nesil Coşğun ateşli silahla yaralanma sonucu hayatını kaybetmiştir. Olay ile ilgili olarak ifade ve delil toplama işlemleri devam etmekte olup, süreç baromuz tarafından olayın meydana geldiği andan itibaren hassasiyetle takip edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Resmi makamlardan gelen açıklamalara itibar edilmesi istenen açıklamada, “Resmi makamlar dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi ve harici açıklamalar yapılmaması meslektaşımızın hatırasına saygı gereğidir. Ankara Barosu Yönetim Kurulu olarak yaşamını yitiren meslektaşımızın acısını derinden hissediyor, kendisine rahmet, acılı ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz” ifadelerine yer verildi.