Ankara Barosu Başkanı Köroğlu hakem Meler'in uğradığı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu

Ankara Barosu Başkanı Avukat Mustafa Köroğlu, Hakem Halil Umut Meler’in uğradığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Ankara Barosu Başkanı Avukat Mustafa Köroğlu, İHA muhabirine, Süper Lig’de önceki gün akşam oynanan maç sonrası MKE Ankaragücü Kulübü Eski Başkanı Faruk Koca ile iki kişinin, hakem Halil Umut Meler’e saldırısını değerlendirdi.

“Futbol taraftarlık üzerine değil centilmenlik üzerine kuruludur”

Yaşanan olayı futbol sahasında değil, hiçbir yerde görmek istemedikleri bir olaya şahitlik ettiklerini söyleyen Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, “Ülkemizde giderek insanlığımızı esir alan bir şiddetli dili, ben yaparım nasıl olsa bir şey olmaz anlayışı ve giderek herkesin bir taraftarlık üzerinden kendisine eşitsizlik talep etmesi bizi bu noktaya getirdi. Futbol aslında bir oyundur ve taraftarlık üzerinden değil spor centilmenlik, dostluk ve başarı üzerine kuruludur. Bunu unuttuğumuz noktada, stadyumda o gün gördüğümüz bir kulüp başkanının aşağı inip de bir hakeme yumruk atması diğer taraftarların tekme atması gibi hayretler içerisinde izlediğimiz bir olaya şahitlik ediyoruz” dedi.

Spor kanunu olan 6222 sayılı kanuna değinen başkan Köroğlu, bu tür olaylar yaşanması ve devam etmesi neticesinde bu kanuna ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Köroğlu şöyle devam etti:

“Bizim bu iklimi ortadan kaldırmamız lazım sporda ve stadyumlarda bunun olmamasını sağlamamız lazım. Çünkü insanların ideolojileri ve inançları ne olursa olsun bir arada olduğu en büyük yer stadyumlardır. En büyük ibadethane gibidir. Camilerden, kiliselerden bile daha etkili o insanla müşterek bir paydada farklı farklı binlerce taraftar bir araya gelir ama nihayetinde bir oyundur.”

“’Kasten yaralama’ maddesinden iddianame düzenleneceğini öngörüyoruz”

Olayın toplumun dünyanın gözü önünde yaşanan bir olay olduğunu ve ciddi infial uyandırdığını aktaran başkan Köroğlu, “Failleri belli, mağdur hakem hastanede, hızlı bir şekilde Ankara Batı Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak şahıslar gözaltına alındı. Dün itibarıyla da savcılık tarafından tutuklama kararı verildi. Burada biraz önce bahsettiğim yasaya bağlı olarak o yasada özel iki durum var birincisi hakemler temsilciler saha gözlemcilerine karşı işlenen suçlar da şikayete bağlı değil. Aynı zamanda bu kişilere karşı suç işlendiğinde kamu görevlisi sayıldıkları için onlara karşı işlenen suçlar da bu cezanın artırım nedeni bu yüzden TCK’ya göre ‘kasten yaralama’ maddesinden iddianame düzenleneceğini öngörüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Adı geçen maddenin bir yıldan üç yıla kadar temel cezası olduğunu söyleyen Köroğlu, “Ama bir hakeme karşı işlenmiş olması nedeniyle özel kanundaki görevli sayılması nedeniyle bu bir artırım nedeni aynı zamanda tabi yüzde oluşan bir kırık olduğu söyleniyor. Buda verilecek ceza da etkili olacaktır” diye konuştu.

“Bunun bir sporu olduğu unutulmamalı”

Yaşanan olayların devamının gelmemesi için birilerinin sorumluluk alması gerektiğini söyleyen başkan Köroğlu, “Aslında bu son olaydı. Ama bu sabun köpüğü gibi su yüzüne çıkan bir olaydı. Yoksa sporda yakın zamanda yine bir kulübün taraftarları başka bir kulüp taraftarlarınca sahada para, pet şişe yağmuruna tutuldu. Onu gördük. Ötekileştirmenin yapıldığını gördük. Bunun bir sporu olduğu unutulmamalı. Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Komitesi, Kulüpler, Kulüpler Birliği ve yorumcular televizyon başında hepsi bir araya gelerek artık sporda özellikle de futbolda yaşanan sözlü veya fiziki her türlü şiddet olayının önüne geçmek için sorumluluk alacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Köroğlu konuşmasını, "Hayatı futbola benzetmeyelim. Bu şiddeti bu öfke dilini, nefreti kaldıralım bunun yansımalarını her yerde göreceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.