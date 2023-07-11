Ankara Beypazarı'nda otomobil geyiğe çarptı: 3 yaralı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otomobil geyiğe çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Ankara’nın Beypazarı ilçesinde otomobil geyiğe çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Ankara’nın Beypazarı ilçesi Çantırlı Mahallesi’nde Köşebükü ve Kayabükü mahalleleri yol ayrımında meydana geldi. Seyir halinde olan B.K. idaresindeki otomobil, önüne atlayan geyiğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç içerisinde bulunan sürücü B.K. ve yanında bulunan 2 kişi yaralanırken, geyik telef oldu. Yaralılar Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.