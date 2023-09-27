Ankara Buluşmaları'nda 'Ulaşılabilir Kentler' masaya yatırıldı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un öncülüğünde Keçiören Estergon Türk Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Ankara Buluşmaları’nda Başkent’in altyapısından üstyapısına, sosyal hayatından sokak canlılarına ve ekonomik döngüsüne varıncaya kadar birçok konu ele alınmaya devam ediyor. Gerçekleştirilen son toplantıda “Ulaşılabilir Kentler” konusu ele alındı.

“Asansör ve rampa zorunluluğunu ilk Keçiören Belediyesi getirdi”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Altınok, “Ulaşılabilir kentler inşa etmenin parametrelerini ülkemizdeki ve dünyadaki örnekleriyle ele almak oldukça önemli. Özel ve kamusal alanlara vatandaşımızın daha kolay ulaşabilmesi için yerel yönetimlerin neler yapması gerektiğini ve Keçiören özelinde hayata geçirdiğimiz birçok hizmetimizi sizlerle paylaşmak isterim. Öyle ki 1+1 daire de olsa asansör ve rampa zorunluluğunu getiren ilk belediye Keçiören Belediyesi’dir. Göreve geldiğimizde ’Engelli veya yaşlı vatandaşımız illa giriş katta mı oturacak?’ diyerek asansör zorunluluğunu ilk biz hayata geçirdik. ÖZEV ile birlikte Engelli Eğitim ve Üretim Merkezini açarak özel gereksinimli bireylerimizin sosyal hayata katılımını bu noktada ilk kez biz sağladık. ’Engelsiz yaşam, engelsiz hayat, engelsiz Keçiören’ anlayışıyla aynı çalışmalarımızı bugün de Engelli Danışma Merkezimiz aracılığıyla sürdürüyoruz” dedi.

Son 4 buçuk yılda Ankara Büyükşehir Belediyesinin “ulaşılabilirlik” çalışmalarında sınıfta kaldığını aktaran Altınok, “Ankara’da tüm kesimlerin kentsel alanlara ve kapalı alanlara erişebilirliği noktasında önemli sıkıntıların yaşandığını görüyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte Başkent’imize yakışır sürdürülebilir ve bütüncül projelerle bu sorunların da üstesinden geleceğiz. Ulaşılabilir ve erişilebilir kentler inşa etmek için hayata geçireceğimiz yeni projelerimizde alanında uzman akademisyen ve bürokratlarımızla iş birliği ve dayanışma içinde olmaya da devam edeceğiz. Katılım ve katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Turgut Altınok’un başkanlık ettiği toplantıya Hacettepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Daire Başkanı Dr. Deniz Çağlayan Gümüş, Erişilebilirlik Daire Başkanlığı Şehir Plancısı Sevinç Ayanoğlu, Erişilebilirlik Daire Başkanlığı Peyzaj Mimarı Gamze Feyzioğlu, hazırladıkları sunum ve ortaya koydukları görüşlerle katkıda bulundular. Toplantıda özel gereksinimli bireylerin yanı sıra tüm vatandaşların erişilebilirlik konusunda yaşadığı sıkıntılar masaya yatırıldı. Hacettepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Yılmaz, ulaşılabilirliği ulaşım araçlarının kullanımı, ulaşım yolları ve ulaşım sistemleri özelinde dünyadan derlediği örnek görüntülerle anlattı. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Daire Başkanı Dr. Deniz Çağlayan Gümüş ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının engelli ve yaşlılara yönelik hayata geçirdiği ulaşılabilirlik uygulamaları ve hizmetleri hakkında bilgiler paylaştı.