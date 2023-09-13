Ankara Buluşmalarında 'İklim Değişiklikleri ve Su Sorunu' konusu masaya yatırıldı

Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen “Ankara Buluşmalarında” son günlerde Türkiye’nin ve dünyanın gündemini meşgul eden ‘İklim Değişiklikleri ve Su Sorunu’ konusu masaya yatırıldı.

Ankara’nın sosyal ve çevre gibi sorunlarının masaya yatırıldığı Ankara Buluşmaları her hafta olduğu gibi gerçekleşti. Ankara’da su durumu, iklim değişikliği ve su riskleri konulu sunum öncesinde açılış konuşmasını yapan Başkan Turgut Altınok, “Büyükşehirlerde ciddi anlamda su sorunları yaşanıyor. Yağış düzensizliği ve özellikle kar yağışının azalması bu olumsuzlukların başat nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Ankara’ya Kızılırmak’tan İstanbul’a ise Melen Çayı’ndan ve Sakarya Nehri’nden ciddi anlamda su taşınıyor. Bir dönem Ankara’da Fransız bir firma tarafından yapılan araştırmada kayıp kaçak oranının yüzde 50-55 olduğu belirtilmişti. Bu bakımdan altyapı sorunun giderilmesi, altyapının Başkent’e yakışır gelişmiş şehirler seviyesine getirilmesi şarttır” dedi.

Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gökşen Çapar’ın hazırladığı sunumda yer alan su arıtma sistemlerine ilişkin de bir değerlendirme yapan Altınok, “Ankara’da Kızılırmak suyunu şebeke suyuna veriyorsanız kimyasal arıtma sisteminin de kurmanız lazım. Hatta bu konuda vatandaşlara duyuru yaparak bilgilendirmek gerekiyor. Kızılay’ın suyunu kimyasal arıtma kullanmadan şebeke suyuna karıştırarak insanımızı yavaş yavaş zehirliyorlar. Bu şekilde Kızılırmak suyunu kullandırmak cinayettir. Ne kullanılır ne de içilir. ABB’nin, Kimyasal arıtma sistemini acilen yapması gerekmektedir. Bütün bunların yanı sıra Büyükşehir Belediyesinin su dağıtım hizmetleri alanındaki plansızlık ve maliyet analizinin doğru yapılamaması nedeniyle Ankaralılar şu anda Türkiye’nin en pahalı suyunu tüketiyor. Mevcut başkan, seçim öncesi ‘su Allah’ın nimeti, kazanç kapısı değildir’ derken, şimdi su Belediyenin en önemli gelir kaynağı haline geldi. Ankaralılara suyu pahalıya satmaya başladı” diye konuştu.

Toplantıda katılımcılar, Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında uygulanan havza bazlı su yönetiminin uygulanmaya devam ettiğini yerel ve genel ölçekte su yönetiminin daha verimli nasıl yönetebileceğine ilişkin veriler ışığında bilgiler aktardılar. Altınok toplantının sonunda katılım ve katkılarından dolayı akademisyenlere teşekkür etti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un başkanlık ettiği toplantıda Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gökşen Çapar, Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü Öğretim Görevlisi Dr. Tolga Pilevneli ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Su Verimliliği Şube Müdürü Aslıhan Korkmaz sunum yaptı.