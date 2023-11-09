Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan '10 Kasım' paylaşımı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim'de Anıtkabir'de okuduğu Andımız ile gündeme gelen minik Bulut'un yer aldığı 10 Kasım videosunu paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan '10 Kasım' paylaşımı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim’de Anıtkabir’de okuduğu "Andımız" ile gündeme gelen minik Bulut’un yer aldığı 10 Kasım videosunu paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bizim O’nunla olan andımız; söküp atılamayacak en korunaklı yerde, kalplerde. Sonsuza dek” ifadelerine yer verdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Başkan Yavaş ayrıca kendisini makamında ziyaret eden 29 Ekim’de Anıtkabir’de okuduğu "Andımız" ile gündeme gelen minik Bulut ve ailesine teşekkür etti.