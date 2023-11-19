Ankara Büyükşehir Belediyesi 'Yüzde yüz Atatürk ve Cumhuriyet Sergisi'ne ev sahipliği yaptı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Tohumluk Sosyal Yardımlaşma, Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı iş birliğiyle Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları kapsamında, ’Yüzde Yüz Atatürk ve Cumhuriyet’ karma sergisine ev sahipliği yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Tohumluk Sosyal Yardımlaşma, Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı iş birliğiyle düzenlenen karma sergisine ev sahipliği yaptı. Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında, Zafer Çarşısı Sanat Galerisi’nde düzenlenen 100 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergide, Tohumluk Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Sanatçı Pınar Ayhan, Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği türküleri seslendirirken, Ressam Efgan Beyaz canlı resim gösterisi ile Atatürk portresini çizdi.

"Yüzde 100 Atatürk ve Cumhuriyet" isimli sergi 22 Kasım 2023 Çarşamba gününe kadar Zafer Çarşısı Sanat Galerisi’nde ziyarete açık olacak.