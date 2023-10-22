Ankara Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşlar için 100 simit camekanı dağıtacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara ekonomik yönden destek olmak amacıyla bu sene de kura çekilişiyle 100 adet simit camekanı dağıtımı gerçekleştirecek. Noter huzurunda yapılacak kura çekilişine katılmak isteyen vatandaşlar, 6-20 Kasım 2023 tarihleri arasında Gençlik Parkı içi Zabıta Karakolu’na başvuruda bulunabilecek.

“Engelsiz Başkent” anlayışı doğrultusunda hareket eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, projeleriyle engelli vatandaşları hem sosyal hayata kazandırmaya hem de ekonomik yönden desteklemeye devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi “insan odaklı” belediyecilik anlayışıyla bu yıl da 100 engelli vatandaşa kura çekilişi ile simit camekanı dağıtacak.

Başvurular 6 Kasım’da başlıyor

ABB Zabıta Daire Başkanlığı tarafından şartları uygun bulunan engelli vatandaşlar, istenilen evraklarla birlikte 6-20 Kasım 2023 tarihleri arasında Gençlik Parkı içindeki Zabıta Karakolu’na giderek 09.00-16.00 saatleri arasında başvuruda bulunabilecek.

Başvuru şartları uygun bulunan engelli vatandaşlara tahsis edilecek olan simit camekanı, noter huzurunda yapılacak olan kura çekilişiyle belirlenecek.

Kura çekilişi 28 Kasım tarihinde noter huzurunda yapılacak

En az yüzde 40 engelli heyet raporuna sahip olan vatandaşların katılabileceği kura çekilişi, 28 Kasım 2023 tarihinde noter huzurunda yapılacak.

Şeffaf belediyecilik ilkesi gereği ABB TV ve Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak kura çekilişinin ardından teslim edilecek simit camekanları sadece engelli vatandaşın kendisi veya engel durumuna göre birinci derece yakını tarafından işletilebilecek.