Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü'nde futbolculardan taraftarlara çağrı

Turkcell Kadınlar Süper Ligi’nin son şampiyonu ve başkentin tek temsilcisi Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü, Süper Lig’de karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını Yenikent Osmanlı Stadı’nda sürdürüyor. Zorlu karşılaşma öncesi Başkentli taraftarlara seslenen FOMGET’in başarılı futbolcuları, "Bizleri yalnız bırakmayın" çağrısında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü, Turkcell Kadınlar Süper Ligi’nde 11 Aralık Pazartesi günü Beşiktaş ile karşılaşacak. Ankara ekibi bu zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını Yenikent Osmanlı Stadı’nda sürdürüyor. Şampiyonluk hedefiyle antrenmanlarına yoğun bir tempo ile devam eden FOMGET’in başarılı futbolcuları, Ankaralı taraftara, "Bizleri yalnız bırakmayın" çağrısında bulundu.

"Süper Lig’de bu sene de şampiyon olmak istiyoruz"

Turkcell Kadınlar Süper Ligi’nde bu sene de şampiyon olmak istediklerini dile getiren FOMGET Teknik Direktörü Siyaset Asgarov, Beşiktaş maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Kadınlar Süper Ligi’nde bu sene yine şampiyon olmak istiyoruz. Ligde bu sene takımların kalitesi de arttı ve lig bu sene çok zorlu geçiyor. Beşiktaş maçı hazırlıkları da iyi gidiyor. Milli takımda bulunan 12 sporcumuz da döndü ve hep birlikte Beşiktaş maçına hazırlanıyoruz, rakibimizi iyi analiz ettik. Geçtiğimiz sezondan bugüne kadar sahamızda maç kaybetmedik ve bu serinin devam etmesini diliyorum. Taraftarlarımız bizim için çok önemli kızlarımız taraftar önünde farklı oynuyor taraftarlarımızın da pazartesi günü statta ilk dakikadan son dakikaya kadar kızlarımızı desteklemesini istiyorum" diye konuştu.